«Реал» в 2008 году отказался покупать Коутиньо за 2 млн евро, предпочтя ему Алипиу

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, за которого в данный момент сумасшедшие деньги предлагает «Барселона», в свое время мог оказаться в «Реале».

В 2008 году «сливочные» рассматривали возможность приобретения 16-летнего бразильца за 2 млн евро, но вместо этого у «Риу Аве» за 2,5 млн был куплен атакующий полузащитник Алипиу, который в свое время считался новым Криштиану Роналду.

Увы, Алипиу так и не раскрыл свой потенциал, ни разу не сыграв за основную команду «сливочных». Сейчас 25-летний футболист выступает в бразильской Серии B.

Что касается Коутиньо, то спустя 2 недели после отказа «Реала» его приобрёл «Интер».