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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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«Реал» в 2008 году отказался покупать Коутиньо за 2 млн евро, предпочтя ему Алипиу

сегодня, 17:20

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, за которого в данный момент сумасшедшие деньги предлагает «Барселона», в свое время мог оказаться в «Реале».

В 2008 году «сливочные» рассматривали возможность приобретения 16-летнего бразильца за 2 млн евро, но вместо этого у «Риу Аве» за 2,5 млн был куплен атакующий полузащитник Алипиу, который в свое время считался новым Криштиану Роналду.

Увы, Алипиу так и не раскрыл свой потенциал, ни разу не сыграв за основную команду «сливочных». Сейчас 25-летний футболист выступает в бразильской Серии B.

Что касается Коутиньо, то спустя 2 недели после отказа «Реала» его приобрёл «Интер».

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Все комментарии
liverpооl2014
liverpооl2014 ответил juchok
сегодня в 19:46
juchok:
после 2-ух лет службы можно только тебя понять! увы, я еще не дорос!)!)!) З.Ы это тырнет, здесь и на йух могут послать, поэтому никогда тырнет-разборки не воспринимаю всерьез, чего и тебе советую!
Там все 5 было) Не зря же я Луч-Энергию так уважаю. Спасибо,что принял.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:39
Не знаю, кто такой Алипиу...
juchok
juchok ответил liverpооl2014
сегодня в 19:29
liverpооl2014:
Ты там извини если что за вчерашнее.Возможно я неправильно воспринял Вашу колкость.
после 2-ух лет службы можно только тебя понять! увы, я еще не дорос!)!)!)

З.Ы это тырнет, здесь и на йух могут послать, поэтому никогда тырнет-разборки не воспринимаю всерьез, чего и тебе советую!
liverpооl2014
liverpооl2014 ответил juchok
сегодня в 19:27
juchok:
Кассано, Оуэн, Ван дер Ваарт, Ж. Баптиста, Савиола, Сисиньо, Самуэль, Камбьяссо, Роббен-это так по быстрому а если еще посидеть погуглить, я еще найду
Ты там извини если что за вчерашнее.Возможно я неправильно воспринял Вашу колкость.
juchok
juchok ответил Рауль и Зидан
сегодня в 19:26
Рауль и Зидан:
ты давай чушь не неси . В каком смысле Реал их губит ? Эдегора в 16 лет отправили в Кастилью , где как оказалось он ничем не выделяется среди других игроков . Через год , его отправили в Херенвен , где он играет в основе , и ничем пока особым не отличается . И после всего спрашивается где тут загубил ? Его что в клетку посадили и не кормили ?
объясняю, чем он губит! как только где то кто то заблестел, Реал, как сорока прилетает и забирает, и неважно, будет он играть или нет, главное схватить! вот куда Оуэну было до Роналдо и Рауля? но Реал же схватил! как и Дренте стрельнувшего сразу схватил, а тот потом в Анжи пылил! тебе разве не понятно че я тебе пытаюсь объяснить???
juchok
juchok ответил Рауль и Зидан
сегодня в 19:23
Рауль и Зидан:
И перечисли мне этих крутых супер игроков , которых Реал погубил
Кассано, Оуэн, Ван дер Ваарт, Ж. Баптиста, Савиола, Сисиньо, Самуэль, Камбьяссо, Роббен-это так по быстрому

а если еще посидеть погуглить, я еще найду
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 19:20
Халомадридские лoxи в это время на судей копили)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:50
Что было то было, как говорится! Если можно было бы предвидеть все наперед и знать чем в итоге все закончится, то это было бы не так интересно) Для этого и есть скаутская служба, которая находит футбольные таланты по всему миру!
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 18:19
И что? Далеко не факт, что он бы заиграл так же как сейчас или же до сих пор был в Реале, а не давно куплен у него тем же Ливерпулем. Купивший его тогда Интер в итоге продал за бесценок
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил juchok
сегодня в 18:04
И перечисли мне этих крутых супер игроков , которых Реал погубил
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил просто сашка
сегодня в 18:00
Ага когда Коутиньо было 5 лет я общался с его родителями ))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил juchok
сегодня в 17:59
ты давай чушь не неси . В каком смысле Реал их губит ? Эдегора в 16 лет отправили в Кастилью , где как оказалось он ничем не выделяется среди других игроков . Через год , его отправили в Херенвен , где он играет в основе , и ничем пока особым не отличается . И после всего спрашивается где тут загубил ? Его что в клетку посадили и не кормили ?
просто сашка
просто сашка
сегодня в 17:53
щас Арсен должен взять слово)
juchok
juchok
сегодня в 17:52
Алипиу, Эдегор...следующий Винисиус

эти дети ваще понимают куда они едут? там столько суперкрутых футболистов карьеру загубило, обладатели ЗМ! а эти пацаны друг на друга не смотрят? жизнь их ничему не учит?
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 17:47
Мне тоже один француз предлагал купить биткоины 2012 за 500€
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:41
Не всегда же угадывать с покупкой товара.
Мальвиночка
Мальвиночка
сегодня в 17:41
Зачем Реалу Коутинья,
У них уже есть Роналдинья
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 17:31
И че ? Таких сорваных трансферов у каждого клуба миллионы . Вон один только Венгер пол мира по молодости мог купить
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 17:30
из рубрики - как Месси мог оказаться в Спартаке
Jum13
Jum13
сегодня в 17:24
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи
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