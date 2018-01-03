«Реал» в 2008 году отказался покупать Коутиньо за 2 млн евро, предпочтя ему Алипиу

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, за которого в данный момент сумасшедшие деньги предлагает «Барселона», в свое время мог оказаться в «Реале».
В 2008 году «сливочные» рассматривали возможность приобретения 16-летнего бразильца за 2 млн евро, но вместо этого у «Риу Аве» за 2,5 млн был куплен атакующий полузащитник Алипиу, который в свое время считался новым Криштиану Роналду.
Увы, Алипиу так и не раскрыл свой потенциал, ни разу не сыграв за основную команду «сливочных». Сейчас 25-летний футболист выступает в бразильской Серии B.
Что касается Коутиньо, то спустя 2 недели после отказа «Реала» его приобрёл «Интер».
З.Ы это тырнет, здесь и на йух могут послать, поэтому никогда тырнет-разборки не воспринимаю всерьез, чего и тебе советую!
З.Ы это тырнет, здесь и на йух могут послать, поэтому никогда тырнет-разборки не воспринимаю всерьез, чего и тебе советую!
а если еще посидеть погуглить, я еще найду
а если еще посидеть погуглить, я еще найду
эти дети ваще понимают куда они едут? там столько суперкрутых футболистов карьеру загубило, обладатели ЗМ! а эти пацаны друг на друга не смотрят? жизнь их ничему не учит?
эти дети ваще понимают куда они едут? там столько суперкрутых футболистов карьеру загубило, обладатели ЗМ! а эти пацаны друг на друга не смотрят? жизнь их ничему не учит?
У них уже есть Роналдинья
У них уже есть Роналдинья