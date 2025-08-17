«Рубин» обыграл «Ростов»

«Рубин» одержал победу над «Ростовом» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).
Голом отметился Дмитрий Кабутов на 52-й минуте.
«Рубин» занимает 2-е место в чемпионате России (10 очков). «Ростов» идёт 14-м (три балла).
Что у одного что у другого во всех командах задача всегда одинаковая была. Держать оборону противника в таком напряжении что рано или поздно где-то порвется и забьет Кабутов ) или еще кто.
