«Рубин» обыграл «Ростов»

сегодня, 17:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Ростовом» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).

Голом отметился Дмитрий Кабутов на 52-й минуте.

«Рубин» занимает 2-е место в чемпионате России (10 очков). «Ростов» идёт 14-м (три балла).

chromage
сегодня в 18:42
сегодня в 18:42
Сложно сказать. У нас есть фактор Даку. Он даже если не забивает, он настолько оттягивает внимание защиты, что забивать начинает Кабутов. Но таких игроков в принципе в футболе не так много. В голову как-то Ибра приходит в первую очередь. С поправкой конечно на класс и уровень и игроков и клубов. Я про конкретную роль и задачи на поле.

Что у одного что у другого во всех командах задача всегда одинаковая была. Держать оборону противника в таком напряжении что рано или поздно где-то порвется и забьет Кабутов ) или еще кто.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:09
Всё по делу - Рубин прямо сейчас гораздо сильнее Ростова, который понес в межсезонье серьёзные потери. Руководству пора подумать об усилении 'состава. Это лучше сделать прямо сейчас. Время не ждёт.
112910415
112910415
сегодня в 18:03
Как и ожидалось!
Пепс
Пепс
сегодня в 17:59
Рубиновые с победой!!!)))) В борьбе упорной добыли нужные очки)))) Молодчики 👍👍👍👍
sihafazatron
сегодня в 17:55
сегодня в 17:55
Ожидаемо Рубин с победой!!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 17:53
Остаюсь при прежнем мнении - Рубин будет бороться за призовое место.
Казань с победой!
nubom
nubom
сегодня в 17:49
Рубин с Рахимовым был на голову выше Ростова без Карпина. Поздравляю Казань с вторым местом!
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 17:41
Ростов это реально из разряди бей-беги и бей вперёд, игра придёт.
Гость
