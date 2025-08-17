 
Аргентина может сыграть товарищеский матч с Россией, но уже не в этом году

сегодня, 16:57

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не отказывается от идеи о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной России.

Тем не менее, плотный график уже точно не позволит провести такую встречу в нынешнем году. Вот что по поводу ситуации рассказали в пресс-службе AFA:

Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России. Всё возможно, но, очевидно, уже не в этом году.

112910415
112910415
сегодня в 17:48
Не отчаиваться!
В каком-нибудь году это станет возможным! )
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 17:35, ред.
Куда интересней вопрос, будет ли Карпин к этому времени ещё совмещать работу в клубе и сборной?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:18
"Всё возможно, но, очевидно, уже не в этом году." - Ну завернули , даже в этом коротком предложении мягко подготовили - "Не ждите!" )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:00
Это все вилами по воде....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:59
Так и будут переносить.
