Аргентина может сыграть товарищеский матч с Россией, но уже не в этом году

1755439072

сегодня, 16:57

Ассоциация футбола Аргентины ( AFA ) не отказывается от идеи о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной России.

Тем не менее, плотный график уже точно не позволит провести такую встречу в нынешнем году. Вот что по поводу ситуации рассказали в пресс-службе AFA :