Аргентина может сыграть товарищеский матч с Россией, но уже не в этом году

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не отказывается от идеи о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной России.
Тем не менее, плотный график уже точно не позволит провести такую встречу в нынешнем году. Вот что по поводу ситуации рассказали в пресс-службе AFA:
Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России. Всё возможно, но, очевидно, уже не в этом году.
В каком-нибудь году это станет возможным! )
