Слишкович: «В РПЛ любая команда может обыграть другую»

сегодня, 16:31
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал успех своей команды в выездном матче против «Акрона»:

Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.

Победа над «Акроном» стала для «Оренбурга» первой в нынешнем чемпионате. Команда Слишковича поднялась на 12-е место, опередив московский «Спартак».

lotsman
lotsman
сегодня в 18:41
Все команды РПЛ постепенно выравниваются из за снижения качества футбола. Поэтому и получается что любая команда может выиграть у другой.
py2xfkhut4gu
py2xfkhut4gu
сегодня в 17:22
Ну это уж Слишком сильно преувеличил Слишкович
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:14
Слишкович сильнее Станковича
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:05
В АПЛ также потому что все команды сильные. А в РПЛ все слабые))
rvhwj9qwe8hv
rvhwj9qwe8hv
сегодня в 16:59
Сказал правильно,тем интереснее становится в чемпионате
112910415
112910415
сегодня в 16:38
Толковый тренер, с ним не пропадут!
