Слишкович: «В РПЛ любая команда может обыграть другую»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал успех своей команды в выездном матче против «Акрона»:
Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.
Победа над «Акроном» стала для «Оренбурга» первой в нынешнем чемпионате. Команда Слишковича поднялась на 12-е место, опередив московский «Спартак».