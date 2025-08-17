Слишкович: «В РПЛ любая команда может обыграть другую»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал успех своей команды в выездном матче против «Акрона»:

Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ . Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.