Игрок «Оренбурга» Гюрлюк — о победном голе: «Устал бежать в том моменте»

Нападающий «Оренбурга» оценил свой гол в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона».

Когда я получил мяч, то уже почувствовал, что забью. А когда забил, то рухнул на газон, потому что устал так долго бежать (смеётся). Важно, что мы победили и набрали три очка. Упадёт ли груз ответственности с плеч после первой победы в чемпионате? Не могу сказать, что станет легче. Но мы готовы выигрывать ещё.