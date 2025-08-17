 
Игрок «Оренбурга» Гюрлюк — о победном голе: «Устал бежать в том моменте»

сегодня, 16:16
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк оценил свой гол в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона».

Когда я получил мяч, то уже почувствовал, что забью. А когда забил, то рухнул на газон, потому что устал так долго бежать (смеётся). Важно, что мы победили и набрали три очка. Упадёт ли груз ответственности с плеч после первой победы в чемпионате? Не могу сказать, что станет легче. Но мы готовы выигрывать ещё.

Напомним, что именно его гол стал решающим в этой встрече. «Оренбург» победил со счётом 2:1.

