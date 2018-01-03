Будогосский ответил Гинеру

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера, который подверг критике работу арбитров в этом сезоне.

«Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени. В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период.

Не могу не позволить себе замечания Гинера о том, что я руковожу школой судейства и контролирую выпускников. В РФС есть независимая контрольно-квалификационная комиссия, куда я не входил и не вхожу, и которая принимает решения по качеству судейства. Наша задача – выполнять эти решения в соответствии с теми нормативными документами, которые сейчас действуют. Я не оцениваю работу людей, которых обучал, это делает контрольно-квалификационная комиссия. И я не возглавляю судейский комитет, департамент судейства инспектирования – это совершенно другое. Сказанное Евгением Ленноровичем свидетельствует о том, что он до конца не владеет информацией о работе этих органов. Предлагаю ему, как члену исполкома с многолетним стажем, встретиться и в процессе беседы рассказать о работе в судействе, чтобы Евгений Леннорович был всесторонне вооружён информацией о работе судейских органов за последние полтора года».