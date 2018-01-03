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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Будогосский ответил Гинеру

сегодня, 19:28

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера, который подверг критике работу арбитров в этом сезоне.

«Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени. В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период.

Не могу не позволить себе замечания Гинера о том, что я руковожу школой судейства и контролирую выпускников. В РФС есть независимая контрольно-квалификационная комиссия, куда я не входил и не вхожу, и которая принимает решения по качеству судейства. Наша задача – выполнять эти решения в соответствии с теми нормативными документами, которые сейчас действуют. Я не оцениваю работу людей, которых обучал, это делает контрольно-квалификационная комиссия. И я не возглавляю судейский комитет, департамент судейства инспектирования – это совершенно другое. Сказанное Евгением Ленноровичем свидетельствует о том, что он до конца не владеет информацией о работе этих органов. Предлагаю ему, как члену исполкома с многолетним стажем, встретиться и в процессе беседы рассказать о работе в судействе, чтобы Евгений Леннорович был всесторонне вооружён информацией о работе судейских органов за последние полтора года».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:46
Результат виден на поле.
Фата лист
Фата лист ответил FILL3286
сегодня в 19:46
Обвинения ради обвинений, скучно уж...
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 19:44
Как-будто Будогосский владеет информацией. Судя по принимаемым решениям, то совсем нет.
liverpооl2014
liverpооl2014 ответил FILL3286
сегодня в 19:35
FILL3286:
Гинер про судей все знает от А до Я! Сколько он раз сделал конюшню липовыми чемпионами все знают(((
Про липу в теме только Олег Иваныч.Он эту липу Егору в самогон подмешивал)
cska.78
cska.78
сегодня в 19:34
Расплодил кукуянщину!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 19:30
Гинер про судей все знает от А до Я!
Сколько он раз сделал конюшню липовыми чемпионами все знают(((
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 19:30
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