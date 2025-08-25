«Арсенал» поборется с «Тоттенхэмом» за Инкапье из «Байера»

1756116916

вчера, 13:15

«Тоттенхэм» уже сделал предложение «Байеру» по аренде защитника с обязательным выкупом за примерно 60 млн евро.

В свою очередь, «Арсенал» планирует направить запрос на трансфер этого игрока, а сам эквадорец предпочёл бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».

Решение «пушкарей» начать переговоры по защитнику было вызвано возможным переходом в «Порту».