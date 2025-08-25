«Арсенал» поборется с «Тоттенхэмом» за Инкапье из «Байера»

«Тоттенхэм» уже сделал предложение «Байеру» по аренде защитника Пьеро Инкапье с обязательным выкупом за примерно 60 млн евро.
В свою очередь, «Арсенал» планирует направить запрос на трансфер этого игрока, а сам эквадорец предпочёл бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».
Решение «пушкарей» начать переговоры по защитнику было вызвано возможным переходом Якуба Кивиора в «Порту».
PS Что после двух туров и побед над МЮ 1-0 и Лидсом 5-0.....уже поверили все в чемпионство Арсенала, раз бегут к ним.........
