«Арсенал» поборется с «Тоттенхэмом» за Инкапье из «Байера»

вчера, 13:15

«Тоттенхэм» уже сделал предложение «Байеру» по аренде защитника Пьеро Инкапье с обязательным выкупом за примерно 60 млн евро.

В свою очередь, «Арсенал» планирует направить запрос на трансфер этого игрока, а сам эквадорец предпочёл бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».

Решение «пушкарей» начать переговоры по защитнику было вызвано возможным переходом Якуба Кивиора в «Порту».

DXTK
DXTK
вчера в 18:24
Что то я смотрю Арсенал у Тоттенхэма переманивает игроков, Эзе, теперь на этого парня переключились, видимо в глаз давно не получали.....ну пускай еще один идет за трофеями к ним.....желаю удачи.....

PS Что после двух туров и побед над МЮ 1-0 и Лидсом 5-0.....уже поверили все в чемпионство Арсенала, раз бегут к ним.........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
Фармацевтом впору аукцион открывать...
