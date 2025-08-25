Олусегун сообщил, что не стал переходить в «Ахмат» по религиозным причинам

Нападающий «Пари НН» объяснил, почему решил не переходить в «Ахмат».

Я должен был перейти в «Ахмат», но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям. Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют отличный футбол. Этот клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей, так как я вырос в христианской семье. Мои родственники посоветовали мне перейти в «Пари НН», потому что там я буду играть намного лучше. Поэтому, с точки зрения адаптации, я выбрал «Пари НН».