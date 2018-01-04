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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Голы Дугласа Косты и Манджукича помогли «Юве» обыграть «Торино»

сегодня, 00:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Ювентус» не пустил «Торино» в полуфинал Кубка Италии.

«Ювентус» - «Торино» - 2:0 (1:0)
Голы: Дуглас Коста 15, Манджукич 67.

«Ювентус»: Щесны, Стураро (Лихтштайнер 46), Кьеллини, Ругани, Маркизио (Хедира 60), Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич (Игуаин 78).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Торино»: Милинкович-Савич, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Базелли (Оби 81), Ринкон, Яго Фальке, Аккуа (Бойе 81), Беренгер, Ньянг (де Лука 81).
Главный тренер: Синиша Михайлович.

Предупреждения: Бурдиссо 70, Ругани 89.

Судья: Даниэле Довери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче «Наполи» уступил «Аталанте».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:20
Зебры против быков.....На классе и без шансов для второго клуба Турина! Да, кто бы что ни говорил, но Ювентус первый клуб этого города. Экс-баварцы в итоге зарешали) Искренне рад за Марио Манджукича. С заслуженной победой, тиффози Старой Синьоры!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:04
Ювентус с победой!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 04:56
Ожидаемая победа...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:15
У Юве не фамилии в составе, а повесть:)
Кьеллини Ругани Маркизио-Пьянич, Дибала!!!
forever4parma
forever4parma
сегодня в 00:55
С победой полосатых!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:47
легко и непринужденно. даже не вспотели. Форца Юве!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил juvenale
сегодня в 00:45
juvenale:
лихт норм)))вот стураро да)))ну а маркиз возможно травма
Где норм? С пасом на Косту дважды опоздал, там чистые один на один выходили. К тому же все прострелы в дефов, а навесы в никуда. Ну а симуляции просто бесят. Ему уже на роль бускетса пора.
juvenale
juvenale ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 00:43
Непотопляемый Князь:
Маркизио и Лихт сыграли намного хуже.
лихт норм)))вот стураро да)))ну а маркиз возможно травма
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил juvenale
сегодня в 00:40
juvenale:
Всех с победой!!!Мандужкич несмотря на гол ужасно сыграл,столько всего запорол
Маркизио и Лихт сыграли намного хуже.
борька
борька
сегодня в 00:40
Удачи,!
Mara
Mara
сегодня в 00:40
Коста шикарно положил, а так - победа на классе.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 00:40
Всех с победой!
Обычно не критикую игроков, но Лихтштайнер совсем не играет, а на его жалкие симуляции вообще противно смотреть.
juvenale
juvenale
сегодня в 00:40
Всех с победой!!!Мандужкич несмотря на гол ужасно сыграл,столько всего запорол
Чемпионский Клык 3
Чемпионский Клык 3
сегодня в 00:40
Бык сказал мык и взял на клык. Спасибо бык.
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