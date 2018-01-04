Голы Дугласа Косты и Манджукича помогли «Юве» обыграть «Торино»

«Ювентус» не пустил «Торино» в полуфинал Кубка Италии.
«Ювентус» - «Торино» - 2:0 (1:0)
Голы: Дуглас Коста 15, Манджукич 67.
«Ювентус»: Щесны, Стураро (Лихтштайнер 46), Кьеллини, Ругани, Маркизио (Хедира 60), Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич (Игуаин 78).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Торино»: Милинкович-Савич, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Базелли (Оби 81), Ринкон, Яго Фальке, Аккуа (Бойе 81), Беренгер, Ньянг (де Лука 81).
Главный тренер: Синиша Михайлович.
Предупреждения: Бурдиссо 70, Ругани 89.
Судья: Даниэле Довери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче «Наполи» уступил «Аталанте».
Обычно не критикую игроков, но Лихтштайнер совсем не играет, а на его жалкие симуляции вообще противно смотреть.
Обычно не критикую игроков, но Лихтштайнер совсем не играет, а на его жалкие симуляции вообще противно смотреть.