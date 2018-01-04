Роналду и Рамос не сыграют против «Нумансии»

Тренерский штаб «Реала» предоставит отдых нападающему команды Криштиану Роналду в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Испании против «Нумансии». Португальца решено поберечь, поскольку уже в воскресенье «сливочным» предстоит матч Примеры против «Сельты». По той же причине поединок с «Нумансией» пропустит и капитан команды Серхио Рамос.

Отметим, что «Барселона» также побережет своих лидеров в кубковой встрече с «Сельтой».