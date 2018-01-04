Венгер подтвердил, что «Арсенал» подпишет молодого защитника Мавропаноса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что лондонский клуб подпишет греческого защитника из клуба ПАС Костаса Мавропаноса. 20-летний футболист обойдется «канонирам» в 1,8 млн фунтов. Предполагается, что защитник сразу же отправится в аренду.

«Да, мы покупаем его, но он пока не готов играть. Мавропанос будет получать практику в аренде».

Мавропанос считается одним из наиболее талантливых греческих защитников. Это первое приобретение «Арсенала» после того, как скаутскую службу клуба возглавил Свен Мислинтат, ранее работавший в дортмундской «Боруссии».