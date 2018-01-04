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«Арсенал» подписал 20-летнего защитника из Греции

вчера, 20:54

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о подписании клубом молодого греческого защитника Константиноса Мавропаноса.

20-летний футболист выступал за клуб ПАС, в составе которого провел 16 матчей в греческой Супер-Лиге с момента своего попадания в первую команду клуба в прошлом сезоне.

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Все комментарии
YRunner
YRunner ответил dzvinka
сегодня в 00:52
dzvinka:
Венгер встряхнул свою запыленную книженцию, и топчиков подтягивает. Но учитывая проблемы в защите, в помощь будет даже этот грека))
Вам бы тоже пару греков не помешало)))
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:44
Мислинтат раскочегарился.
311
311
вчера в 22:53
Мавру по носу!)
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА ответил dzvinka
вчера в 22:35
dzvinka:
Венгер встряхнул свою запыленную книженцию, и топчиков подтягивает. Но учитывая проблемы в защите, в помощь будет даже этот грека))
Не ливерпулю про защиту говорить.
cannongun
cannongun
вчера в 22:02
ну все, трансфер века.
Мавропанос. просто в голос. это так Сеня Маура потроллил (нет). :))
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:46
Первая находка нашего нового скаута. Скорее всего отправится в аренду.

Что мне в нём не нравится, как в защитнике, так это то, что это обычная шпала, как Мертезакер :/ Не доверяю высоким защитникам, они очень неповоротливы.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:20
Венгер встряхнул свою запыленную книженцию, и топчиков подтягивает. Но учитывая проблемы в защите, в помощь будет даже этот грека))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:04
что-то увидел в нём старый лис Венгер
El Dassory
El Dassory
вчера в 20:58
Было бы смешно если МЮ подписал Мавропаноса.))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 20:57
и это правильно
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