«Арсенал» подписал 20-летнего защитника из Греции

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о подписании клубом молодого греческого защитника Константиноса Мавропаноса.
20-летний футболист выступал за клуб ПАС, в составе которого провел 16 матчей в греческой Супер-Лиге с момента своего попадания в первую команду клуба в прошлом сезоне.
Мавропанос. просто в голос. это так Сеня Маура потроллил (нет). :))
Мавропанос. просто в голос. это так Сеня Маура потроллил (нет). :))
Что мне в нём не нравится, как в защитнике, так это то, что это обычная шпала, как Мертезакер :/ Не доверяю высоким защитникам, они очень неповоротливы.
Что мне в нём не нравится, как в защитнике, так это то, что это обычная шпала, как Мертезакер :/ Не доверяю высоким защитникам, они очень неповоротливы.