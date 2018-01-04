«Арсенал» подписал 20-летнего защитника из Греции

Пресс-служба «Арсенала» сообщает о подписании клубом молодого греческого защитника Константиноса Мавропаноса.

20-летний футболист выступал за клуб ПАС, в составе которого провел 16 матчей в греческой Супер-Лиге с момента своего попадания в первую команду клуба в прошлом сезоне.