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«Тоттенхэм» не сумел победить «Вест Хэм» при полном превосходстве на поле

сегодня, 00:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В поединке 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью.

Лондон, стадион «Уэмбли» 

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 1:1 (0:0)
Голы: Сон 84 - Мба Обьянг 70.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис (Льоренте 82), Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма 74), Сиссоко (Ламела 74), Алли, Сон, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Мба Обьянг, Райс, Лансини (Кэрролл 85), Куяте, Нобл, Чичарито (Айю 65).
Главный тренер: Дэвид Мойес.

Предупреждения: Кэрролл 87, Нобл 89. 

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:44
Вест Хэм заслужил свою законную победу,но судья все испортил, не засчитав чистейший фол на Лансини,после которого был ответный гол,знатно тоттенхэм отскочил
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:39
Шпоры хоть и имели превосходство над молотобойцами, но в итоге сами отскочили! И такое случается в футболе) А вообще Вест Хэм Юнайтед всегда очень хорошо играет с Тоттенхэмом, даже на его поле. Еще раз повторюсь, что не быть подопечным Поччетино чемпионами в этом сезоне!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:26
Это АПЛ.
forever4parma
forever4parma
сегодня в 04:53
Весь экспресс похоронили подопечные Поккемона.....
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 04:38
Вест хэм потеряла три очка очень жаль
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 03:17
Монола Что с пернатыми?
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 03:15
3, 3, 3 ваш телефон. Все что мне здесь удобно(на старом сайте), без танцев с бубнами есть на бомбардире. Досвидос
eaguar
eaguar
сегодня в 01:49
И ничья хорошо .
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил MIKITA463295
сегодня в 01:44
MIKITA463295:
Чутье не подвело в том что будет забито пара мячей,что касается самого матча это конечно не сравнить с Арсенал-Челси но матч все 90 минут держал в напряжении ...
а меня чутью не подвело, что будет тм 2,5, просто гуру ставок
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 01:43
первый удар и гол, это был мощный автобус конечно
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:33
Снова Дин Дин Дин , когда же этого свистуна риправят на пенсию
Easty
Easty ответил dzvinka
сегодня в 01:32
Хм, а давно контратаками стали называть ситуацию когда 90% игроков команды находятся за линией мяча?
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:20
Чутье не подвело в том что будет забито пара мячей,что касается самого матча это конечно не сравнить с Арсенал-Челси но матч все 90 минут держал в напряжении ...
Viduka
Viduka ответил Klopp_OUT
сегодня в 01:17
Klopp_OUT:
Фаны Тоттенхэма говорят про шальной гол,а ваша команда какой гол забила?!)))
Учитывая автора, вряд ли гол можно назвать шальным. Сон с обеих ног лупит будь здоров.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:15
Судья не свистнул чистый фол на Лансини в голевой атаке ТТХ.
Поэтому никакой речи об отскоке ВХЮ.
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил BDA8181
сегодня в 01:12
BDA8181:
Не поражение и ладненько .
Просто обидно в таком легком матче для Вест Хэма потерять очки
Бот8
Бот8
сегодня в 01:10
    El Dassory
    El Dassory
    сегодня в 01:06
    Справедливости ради нужно сказать Куры были на голову сильнее.
    Portsmouth
    Portsmouth
    сегодня в 01:05
    Голы шикарные конечно.
    alexov222
    alexov222
    сегодня в 01:03
    да ладно модер,что было на поле,то и сказал
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 01:02
    Не поражение и ладненько .
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 01:01
    Это вест хем потерял очки ! Отскок пернатых )))
    ошалевший
    ошалевший ответил Тоттенхэм Хотспур
    сегодня в 01:00
    Тоттенхэм Хотспур:
    Там обе команды играли в футбол!
    дак суть то в том,что тотт может выигрывать у слабых команд,которые позволяют бегать в своей штрафной только? играли то обе,а калитка то трещала только одна
    alexov222
    alexov222 ответил cannongun
    сегодня в 01:00
    cannongun:
    зачотный автобус, Мойша ! сгори в аду со своим шарным голом, отскокер все настроение убил
      Он-моя жизнь
      Он-моя жизнь
      сегодня в 00:59
      ЭТО. ПРОСТО. ПОЛНЫЙ. ПИПЕЦ.
      Реализация ужасно хромает.
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT
      сегодня в 00:59
      Фаны Тоттенхэма говорят про шальной гол,а ваша команда какой гол забила?!)))
      Тоттенхэм Хотспур
      Тоттенхэм Хотспур ответил ошалевший
      сегодня в 00:58
      ошалевший:
      с сити играли против атаки,легче было?
      Там обе команды играли в футбол!
      alexov222
      alexov222
      сегодня в 00:57
      ну хоть так,думал вообще не забьют. а вообще может стоит решать такие матчи в первом тайме,а не расслабляться на полусогнутых? такой "дурак" всегда может залететь
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 00:57
      почти взяли на, и у кого? - у великого Мойеса! Но Дин не дал случится худшему, и позволил после срубки Лансини забить гол в контр-атаке не свиснув фол на игроке ВХ. А потом за точно такую же срубку свистит и дает желтую Ноблу)).
      Но это никак не приуменьшение заслуг Тотенхема. С очком вас, наиграли)
      dimagas1
      dimagas1
      сегодня в 00:56
      Льорис проспал по ходу.
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