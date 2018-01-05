«Тоттенхэм» не сумел победить «Вест Хэм» при полном превосходстве на поле

В поединке 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 1:1 (0:0)
Голы: Сон 84 - Мба Обьянг 70.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис (Льоренте 82), Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма 74), Сиссоко (Ламела 74), Алли, Сон, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Мба Обьянг, Райс, Лансини (Кэрролл 85), Куяте, Нобл, Чичарито (Айю 65).
Главный тренер: Дэвид Мойес.
Предупреждения: Кэрролл 87, Нобл 89.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Но это никак не приуменьшение заслуг Тотенхема. С очком вас, наиграли)
Но это никак не приуменьшение заслуг Тотенхема. С очком вас, наиграли)