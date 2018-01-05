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Стали известны фамилии наставников, которые поспорят за звание тренера декабря в АПЛ

сегодня, 14:17

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание тренера декабря в АПЛ.

Лучшим тренером месяца станет кто-то из следующей шестерки: Сэм Эллардайс («Эвертон») - 7 игр (3 победы, 3 ничьих, 1 поражение), Антонио Конте («Челси») - 7 игр (5 побед, 1 ничья, 1 поражение), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 7 игр (6 побед, 1 ничья), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») - 7 игр (2 победы, 4 ничьих, 1 поражение), Юрген Клопп («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих) и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), 

Свой голос отдать можете здесь.

Напомним, что в ноябре лучшим наставником АПЛ был признан Гвардиола.

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Все комментарии
benderivan
benderivan
сегодня в 18:12
А Мойес где??? За последние 6 матчей ВХ набрал больше очков, чем за предыдущие 16, если что. (3 победы 3 ничьих)
Wiamdex
Wiamdex
сегодня в 17:32
Скорее всего им будет Гвардиола.
drug01
drug01
сегодня в 16:10
Пожалуй все равны......трудно кого выделить? А где Венгер?????
Летчик66
Летчик66 ответил juchok
сегодня в 15:55
juchok:
думаешь Сити поплывет?
Ну я думаю, что нынешний чемпионат Англии нереально выиграть без поражений. Да и некая статистика показывает спад у МС в середине сезона, а это уже косяк физио, не знаю исправили ли они его или нет. Но с 80% вероятностью - нет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:54
И тут Гвардиола лучший.
Воин666
Воин666
сегодня в 15:42
Либо Конте, либо Ходжсон или Эллардайс.
juchok
juchok ответил Летчик66
сегодня в 15:21
Летчик66:
Хах, дождитесь Февраля и всё будет...
думаешь Сити поплывет?
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 15:09
Как обо мне могли Забыть,я же величайшай наставник 21 века!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 15:08
Генрих, пожалуйста, ты не голосуй,даже тайно!!!
Летчик66
Летчик66 ответил juchok
сегодня в 14:38
juchok:
отдайте ее Гвардиоле на год вперед!
Хах, дождитесь Февраля и всё будет...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:30
Изи для Гвардиолы.
juchok
juchok
сегодня в 14:20
отдайте ее Гвардиоле на год вперед!
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