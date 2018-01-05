Стали известны фамилии наставников, которые поспорят за звание тренера декабря в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание тренера декабря в АПЛ.
Лучшим тренером месяца станет кто-то из следующей шестерки: Сэм Эллардайс («Эвертон») - 7 игр (3 победы, 3 ничьих, 1 поражение), Антонио Конте («Челси») - 7 игр (5 побед, 1 ничья, 1 поражение), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 7 игр (6 побед, 1 ничья), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») - 7 игр (2 победы, 4 ничьих, 1 поражение), Юрген Клопп («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих) и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение),
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Напомним, что в ноябре лучшим наставником АПЛ был признан Гвардиола.