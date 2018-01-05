Ди Франческо исключил Наингголана из заявки «Ромы» на матч с «Аталантой»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан позволил себе выпивку и сигареты во время празднования Нового года, к тому же снимал происходящее на камеру. Римский клуб оштрафовал бельгийца, а наставник «волков» Эусебио ди Франческо принял решение исключить футболиста из заявки команды на матч 20-го тура Серии А с «Аталантой»:

«Решение клуба, согласованное со мной, полностью поддержал и сам Наингголан. Игрок не примет участие в завтрашнем матче с „Аталантой“. Такие нормы касаются каждого, кто представляет „Рому“. Если совершаешь ошибку, надо за нее отвечать. Подобное поведение неприемлемо, и каждый, кто отступит от наших принципов, понесет то же наказание».