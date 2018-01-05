ПСЖ накажет Кавани и Пасторе за опоздание в расположение клуба

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не исключил, что игроки команды Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе понесут наказание за то, что они не смогли вовремя вернуться в расположение клуба после новогодних праздников.

«Оба игрока опоздали с возвращением в клуб. Я обязательно выслушаю их, после чего приму окончательное решение о том, наказывать их или нет», - сказал Эмери.

Напомним, что ПСЖ возобновит сезон 14 января матчем с «Нантом» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. До перерыва парижане одержали победу на «Каном».