Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа» и планирует вернуться в «Бока Хуниорс»

Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа». Футболист в ближайшее время планирует подписать соглашение со своей бывшей командой «Бока Хуниорс».

Ожидается, что Тевес подпишет контракт с «Бока Хуниорс» до декабря 2019 года.