Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа» и планирует вернуться в «Бока Хуниорс»

Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа». Футболист в ближайшее время планирует подписать соглашение со своей бывшей командой «Бока Хуниорс».
Ожидается, что Тевес подпишет контракт с «Бока Хуниорс» до декабря 2019 года.
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Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа». Футболист в ближайшее время планирует подписать соглашение со своей бывшей командой «Бока Хуниорс».
Ожидается, что Тевес подпишет контракт с «Бока Хуниорс» до декабря 2019 года.