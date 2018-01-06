Клопп: «Дебют ван Дейка — настоящая сказка»

Новичку «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в первом же матче удалось забить гол, позволивший «красным» одержать победу в мерсисайдском дерби. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление защитника:

«Прекрасный дебют. Настоящая сказка в мире, где места сказкам больше не осталось. Это что-то необыкновенное.

Если честно, сперва я не собирался включать Вирджила в стартовый состав. Но потом прикинул, что Ловрен и Клаван за последние недели сыграли много матчей, так что в пятницу утром я передумал. Сработало.

Он выступил гораздо лучше, чем я ожидал. А ведь в первой игре сложно, всегда сложно».