Моуриньо - Конте: -Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи...

Продолжается словесная перепалка между наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и главным тренером «Челси» Антонио Конте. Португалец намекал на то, что итальянский специалист порой ведет себя как клоун, а Конте предлагал коллеге по тренерскому цеху подумать о своих недостатках:

«Думаю, ему следует вспомнить о своем прошлом. Может, он говорил о себе? Порой он забывает о том, что говорил раньше. Не знаю, как называется эта болезнь, старческое слабоумие, что ли... Когда забываешь, что ты делал в прошлом».

Моуриньо после кубкового матча с «Дерби» парировал:

«Чтобы закончить этот разговор, отвечу — да, я совершал ошибки в прошлом на бровке. Теперь совершаю меньше, но все равно буду.

Но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Никогда такого не было, и никогда не случится».

Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Антонио Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену». Его временно подменил нынешний наставник «Спартака» Массимо Каррера. Вскоре дисквалификация была сокращена до 4 месяцев.