Моуриньо - Конте: -Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи...

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 5’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 4’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
  • Главные новости
  • Все новости
19:50
«Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии23
18:59
«Милан» добился минимальной победы над «Кротоне»22
17:01
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ89
16:50
Диего Коста помог «Атлетико» победить, но заработал удаление26
14:55
Эмери: «Работаю так, будто мне предстоит провести в ПСЖ всю жизнь»21
20:07
«Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»0
19:48
Бонуччи: «Надеюсь, победа над „Кротоне“ придаст нам дополнительной уверенности»2
19:33
Бердыев: «Смотрим на оставшиеся матчи в РФПЛ с оптимизмом»4
19:10
FA проведет расследование инцидента с Фирмино и Холгейтом3
19:06
«Балтика» арендовала у «Гремио» бразильского полузащитника1
18:54
«Наполи» обыграл «Верону»4
18:53
«Лацио» разгромил СПАЛ, Иммобиле оформил покер13
18:40
«Аякс» потерял Долберга на два месяца0
18:33
Эррера считает, что Лингард может играть еще лучше0
18:32
Маслов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»1
18:23
Баркли: «Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев»1
18:22
«Спортинг» подписал Вендела, которым интересовался ЦСКА4
18:09
Луганская «Заря» должна усилиться бывшим нападающим «Манчестер Сити»4
17:56
Ван дер Вил вернется во французскую Лигу 10
17:53
Симеоне: «„Хетафе“ хорош в обороне, нам пришлось потрудиться»0
17:50
Игли Таре: «Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем»0
17:48
В Китае сообщили, что «Гуанчжоу Эвергранд» заплатит за Обамеянга 72 млн евро2
17:35
«Челси» готов отдать Давида Луиса в аренду, два клуба АПЛ проявили интерес2
17:27
«Брюгге» показал видео тренировок Габулова4
17:23
Агент Вериссимо: «Переговоры со „Спартаком“ продвинулись, но не завершены»7

Моуриньо - Конте: «Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

сегодня, 08:34

Продолжается словесная перепалка между наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и главным тренером «Челси» Антонио Конте. Португалец намекал на то, что итальянский специалист порой ведет себя как клоун, а Конте предлагал коллеге по тренерскому цеху подумать о своих недостатках:

«Думаю, ему следует вспомнить о своем прошлом. Может, он говорил о себе? Порой он забывает о том, что говорил раньше. Не знаю, как называется эта болезнь, старческое слабоумие, что ли... Когда забываешь, что ты делал в прошлом».

Моуриньо после кубкового матча с «Дерби» парировал:

«Чтобы закончить этот разговор, отвечу — да, я совершал ошибки в прошлом на бровке. Теперь совершаю меньше, но все равно буду.

Но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Никогда такого не было, и никогда не случится».

Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Антонио Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену». Его временно подменил нынешний наставник «Спартака» Массимо Каррера. Вскоре дисквалификация была сокращена до 4 месяцев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бонуччи: «Надеюсь, победа над „Кротоне“ придаст нам дополнительной уверенности»
Сегодня, 19:48 2
Эррера считает, что Лингард может играть еще лучше
Сегодня, 18:33 0
Баркли: «Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев»
Сегодня, 18:23 1
Симеоне: «„Хетафе“ хорош в обороне, нам пришлось потрудиться»
Сегодня, 17:53 0
Игли Таре: «Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем»
Сегодня, 17:50 0
Аббьяти: «„Милан“ хочет достойно выступить в Лиге Европы»
Сегодня, 17:19 1
Обсудить
Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 16:00
Коконте не на того напал ))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:56
Это еще не помои, это так для публики веселуха.В глубь не копают.
ct
ct
сегодня в 13:48
Рукалицо 🤦🏻‍♂️
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 13:39
Фууу. Как бабы на базаре. Скоро будут одежду друг друга обсуждать и родственников.
Saang
Saang
сегодня в 13:23
Моур может только в троллинг, на поле его достижения уже уходят. Все как в жизни - в интернете ты боец, а в реале [МАТ] капец...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:45
Моуриньо - Конте: -Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи...
...патаму шта я не попадался ;)
cska.78
cska.78
сегодня в 12:42
Каррера и сейчас этим занимается, Туле прописку сохраняет, потом долги собирает!
juvenale
juvenale ответил Шишанутый
сегодня в 12:34
Шишанутый:
Красава Маур умыл физрука.
открой таблицу и посмотри где там твой переводчик и где физрук
juvenale
juvenale
сегодня в 12:32
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:06
    Конте - плохой артист.
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    сегодня в 12:00
    Договорняк - есть сговор между соперниками о выгодном результате. Возможно, подобными вещами португальский физрук никогда не занимался, ибо зачем договариваться с соперником, когда проще договориться с судьями? А без судейской помощи переводчик просто пустое место, грязь из-под ногтей и жалкое подобие физрука. В этом все убедились ещё на полях Испании, когда Барса без тренера обставила его на 15 очков, в этом мы убеждаемся сейчас... И только законченные одержимые диаволом дегенераты продолжают считать это португальское недоразумение высококлассным тренером...
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 11:37
    Не люблю Моура, но тут с ним на 100% согласен.
    Betman
    Betman
    сегодня в 11:37
    Ну а что ещё остаётся водителю автобуса?? Никакиx трофеев в этом сезоне не светит, игра команды полное убожество. Единственное развлечение теперь языком молотить...
    Злой_Гений_Мауринья
    Злой_Гений_Мауринья
    сегодня в 11:25
    Эта пародия на адриано челентано(контэ) меня бесит уже... что он себе позволяет.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 11:13
    Уже год прошёл, а Мавриньо до сих пор не может отойти от 4:0
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:11
    Как же это интересно то! Когда взрослые люди ведут себя именно вот так) Мауру вообще нравится такая жизнь, я смотрю! То с Венгером бранился, а теперь вот и с Конте. Похоже, что его не изменить!
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 11:07
    контекс зря выеживается и умничает - Жозе его сожрет с потрохами , и не заметит )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:06
    В этой новости меня заинтересовало упоминание Карреры. Так вот какой опыт у него имеется.
    Был в помощниках у Конте...
    борька
    борька
    сегодня в 10:59
    Догворняк, это футбольный товарооборот, он и в Африке и везде и всюду, товпр со знаком качества!
    SaLLMaN
    SaLLMaN
    сегодня в 10:58
    Жозе троль сотого уровня 😂😂😂
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 10:54
    В перепалках Моуру нет равных, в свое время и Пеп это признал, сказав- здесь он чемпион, а на поле посмотрим:)
    A.Conte
    A.Conte
    сегодня в 10:53
    A.Conte лучше не ввязываться в это!!Если конечно Conte не хочет, чтобы португалец обвинил его в очередном провальном сезоне в АПЛ. Надо действовать как Пеп, доказывать всё результатами и игрой, а не балаболить как бабка на базаре.
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 10:51
    Жозе красава!
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил RUSTY8
    сегодня в 10:48
    RUSTY8:
    У гоббов бывших не бывает. Знатно опустил Мавр парика)
      RUSTY8
      RUSTY8
      сегодня в 10:38
      У гоббов бывших не бывает. Знатно опустил Мавр парика)
      Nickless
      Nickless ответил Digger88
      сегодня в 10:38
      Digger88:
      Вскоре дисквалификация была сокращена до 4 матчей Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030590.shtml До 4-х месяцев была сокращена
      Верно. Спасибо за поправку
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 10:38
      Жозе пока лидирует
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 10:37
      Доюморятся до нар)
      Digger88
      Digger88
      сегодня в 10:37
      Вскоре дисквалификация была сокращена до 4 матчей
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030590.shtml

      До 4-х месяцев была сокращена
      Sadjon
      Sadjon
      сегодня в 10:26
      Жозе как всегда чётко все сказал.....зря это Конте втянулся в эту перепалку.....
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100