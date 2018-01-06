«Эвертон» готов предложить 40 млн евро за хавбека «Зенита»

Согласно утверждениям из английской прессы, «Эвертон» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.



Сообщается, что английский клуб предпринял попытку приобрести 24-летнего футболиста петербургской команды. «Ириски» будут вынуждены выложить за талантливого хавбека не менее 40 миллионов евро, так как именно такая сумма обозначена в контракте аргентинца в графе отступных. Предполагается, что официальное подтверждение сделки будет озвучено на следующей неделе, а сам игрок должен перейти в «Эвертон» летом.



Напомним, что Эмилиано Ригони присоединился к «Зениту» минувшим летом.