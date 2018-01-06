«Эвертон» готов предложить 40 млн евро за хавбека «Зенита»

Согласно утверждениям из английской прессы, «Эвертон» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.
Сообщается, что английский клуб предпринял попытку приобрести 24-летнего футболиста петербургской команды. «Ириски» будут вынуждены выложить за талантливого хавбека не менее 40 миллионов евро, так как именно такая сумма обозначена в контракте аргентинца в графе отступных. Предполагается, что официальное подтверждение сделки будет озвучено на следующей неделе, а сам игрок должен перейти в «Эвертон» летом.
Напомним, что Эмилиано Ригони присоединился к «Зениту» минувшим летом.
Зенит: Но у него отступные в контракте 40 лямов! дайте хотя бы 7-8!
Эвертон: короткие гудки в трубке... попытку приобрести Ригони предприняли
Зенит: Но у него отступные в контракте 40 лямов! дайте хотя бы 7-8!
Эвертон: короткие гудки в трубке... попытку приобрести Ригони предприняли