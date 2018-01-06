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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 5’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 4’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Эвертон» готов предложить 40 млн евро за хавбека «Зенита»

сегодня, 13:16

Согласно утверждениям из английской прессы, «Эвертон» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони

Сообщается, что английский клуб предпринял попытку приобрести 24-летнего футболиста петербургской команды. «Ириски» будут вынуждены выложить за талантливого хавбека не менее 40 миллионов евро, так как именно такая сумма обозначена в контракте аргентинца в графе отступных. Предполагается, что официальное подтверждение сделки будет озвучено на следующей неделе, а сам игрок должен перейти в «Эвертон» летом.

Напомним, что Эмилиано Ригони присоединился к «Зениту» минувшим летом. 

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:03
Дзюба же нападающий
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:50
дэйлистар))) ничего не нарыли, решили выдумать.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил oFANATo
сегодня в 19:47
oFANATo:
И еще Глушаков со своей баней.
+ бухарик промес
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 19:38
Свиные уши только на холоде годятся
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 19:38
Лазурный крышеклюй меньше стоит
AdamsonM
AdamsonM ответил rapists
сегодня в 19:32
rapists:
все как всегда купили за 80, при этом реально заплатив 60, 20 положили в карман, через пол года отдали за 40. Итого минус 40 млн бюджетных денег. Сталина на них нет, так бы давно недокоманду расформировали
Таких неучей как ты полно у Спартака, не затеряешься
oFANATo
oFANATo ответил leopit
сегодня в 19:07
leopit:
В 7партаке по суммам с Ригони может сравниться только самый милый и симпатичный игрок красно-белых....милашка Камбароффф....и то если шейхи в гарем пригласят!
И еще Глушаков со своей баней.
димон 37
димон 37 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 18:35
Павон погребняк , он че в Аргентине?
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:23
продать манчини за 40 лямов
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 18:17
Смешной предрождественский анекдот от Фурсенки)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:54
Цнники как надо конечно а если перевести по курсу то умом тронуться можно проживая на пенсию....
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 17:33
Это гена орлович выдает "новогодние байки".
Роман Березов
Роман Березов
сегодня в 17:15
прям все расписали) на утку похоже. Хотя если правда, надо продавать не раздумывая. 40 млн это много, тем более легов и так перебор, на его месте и Кокорин, и дриусси могут сыграть... плюс надо защитника и форварда брать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:09
Можно еще поторговаться.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:55
Хорошие деньги.
kastites
kastites
сегодня в 16:50
Москвичам такое и не снилось
kastites
kastites
сегодня в 16:50
Пусть покупают
От него толку все равно мало
S010386A
S010386A
сегодня в 16:49
КРЯ-КРЯ- КРЯ---
Морозовский
Морозовский ответил Шуnя771
сегодня в 16:44
Шуnя771:
А за сколько взяли?
ЗА ТАК! У "Зенита" нет своих денег.
leopit
leopit
сегодня в 16:42
В 7партаке по суммам с Ригони может сравниться только самый милый и симпатичный игрок красно-белых....милашка Камбароффф....и то если шейхи в гарем пригласят!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:41
До лета еще далеко, значит еще зажжет в РФПЛ.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:39
Ригони - ВЕРНЫЙ СЫН "Зенита"! Не уйдёт! Да и какой же дурак откажется от ЗВАНИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ через два года!
leopit
leopit
сегодня в 16:38
Это Зенит,и нам это нравится.....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:36
Да, Зенит вполне может устроить это предложение! Хотя я бы на месте Ригони так бы не рвался в Англию. Ему еще надо показать себя в составе питерского клуба)
loko7
loko7
сегодня в 16:31
Ближе к лету цена упадет.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 16:27
Если предлагают, то нужно срочно продавать. Игрок не стоит и 20, не может провести ярко и полезно более 10-15 минут за матч
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 16:15
Это будет слишком хорошо для них.
rapists
rapists
сегодня в 16:10
все как всегда купили за 80, при этом реально заплатив 60, 20 положили в карман, через пол года отдали за 40. Итого минус 40 млн бюджетных денег. Сталина на них нет, так бы давно недокоманду расформировали
ДСА
ДСА
сегодня в 16:01
Если это случится, это будет трансферной победой Зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:52
ПерекатиПоле:
Трансферы-трансферами, а у Зенита горе. Ещё один достойнейший уроженец культурной столицы переметнулся в стан 7. Вслед за Пановым и мудько перебежала и незабвенная Ольга Бузова. Поздравляю 7, реально молодцы. Всех самых ярких, умных, креативных личностей собираете под своими флагами.
Все нестандартные и выдающиеся личности болеют за Спартак!
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