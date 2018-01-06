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Один из клубов АПЛ подтвердил интерес к Уолкотту

вчера, 22:49

«Саутгемптон» интересуется нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом. Об этом сообщил главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино.

«Я говорил об Уолкотте с руководством, он хороший игрок, но полагаю, что у футболиста такого качества будет достаточно предложений. Нам будет непросто его заполучить.

Надеюсь, мы сможем подписать тех футболистов, которые нас усилят. Такова цель клуба на данный момент. Понятно, что работать на трансферном рынке тяжело, но мы действуем».

«Саутгемптон» может потратить на Уолкотта часть денег от продажи Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль». «Арсенал», по слухам, хочет за игрока 30 млн фунтов.

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Foxes
Foxes
сегодня в 08:07
Почему бы нам его не взять, если продадим Мареза.
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