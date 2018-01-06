Конте подверг сомнению человеческие качества Моуриньо

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил рулевому МЮ Жозе Моуриньо.

Напомним, всё началось с того, что португалец намекал на то, что итальянский специалист порой ведет себя как клоун, а Конте предлагал коллеге по тренерскому цеху подумать о своих недостатках.

После этого Моуриньо заявил, что его, в отличие от Конте, никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Сегодня Конте продолжал заочную перепалку с «Особенным».

«Думаю, такого рода комментарии, когда ты пытаешься оскорбить кого-то, не зная правды, может давать только маленький человек. Моуриньо был и есть маленьким человеком. Возможно, он таким и останется».

Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену».