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Конте подверг сомнению человеческие качества Моуриньо

вчера, 23:54

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил рулевому МЮ Жозе Моуриньо.

Напомним, всё началось с того, что португалец намекал на то, что итальянский специалист порой ведет себя как клоун, а Конте предлагал коллеге по тренерскому цеху подумать о своих недостатках.

После этого Моуриньо заявил, что его, в отличие от Конте, никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Сегодня Конте продолжал заочную перепалку с «Особенным».

«Думаю, такого рода комментарии, когда ты пытаешься оскорбить кого-то, не зная правды, может давать только маленький человек. Моуриньо был и есть маленьким человеком. Возможно, он таким и останется».

Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену».

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Все комментарии
Ver
Ver
сегодня в 07:47
Человеческие качества...они вообще разве могут быть у "особенных"...
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:43
оба друг друга стоят. Но Моуриньо уже со всеми успел поругаться!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:03
Зачем ты это продолжаешь делать, Антонио? Оно тебе вообще надо) Лучше не продолжай эту перепалку! С Мауром словесно выяснять отношения - себе дороже)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:54
Тут надо над умственными способностями Конте подумать! Ни один здравомыслящий и адекватный тренер в мире не будет вступать в перепалку с этим.............!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:34
Грустно на самом деле. Все мы видим, как Маур опускается в плане тренера все ниже и ниже. В Реале мало что вышло, в МЮ не выходит уже совсем ничего.
Aliks
Aliks
сегодня в 06:02
То что маур как человек полное г.... Известно всему миру!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:57
Два тренера своими боталиями... портят имидж клубов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 04:41
Оба слишком рано начали встречать Новый ГОД!)))
belladonna
belladonna
сегодня в 03:59
пока великий тренер подтверждает свой тренерский талант на поле, выведя команду в существенный отрыв от соперников, эти двое тренируются в острословии.
сцепились как две базарные бабы.
то что Маур знатный провокатор и нытик, это всем известно.
но и Конте не делают чести все эти разговоры. тоже хорош.
spartach091
spartach091 ответил juchok
сегодня в 03:30
мдаааа,ЛЧ сколько раз выиграл Конте в качестве ГЛ???

Моур даже с Порту ее взял.Особенный сильнее Конте на три головы.
barc-f.
barc-f.
сегодня в 02:40
Ученик научившись загонять троллейбус в парк сказал учителю водителю троллейбуса
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 02:20
Конечно переходить на личности, Конте не надо было, но видимо конкретно задели его слова Моуриньо, который как раз в этом деле явно профессиональнее Конте, а зная Моуриньо ответ будет еще более язвительным от него, тем более Жозе любит, чтобы последнее слово оставалось за ним, так что ждем ответа от Моуриньо.
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 02:15
кудахтанье конте))) Маур тебя еще в первом раунде запер в сортире)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:58
Да оба они молодцы, один футболисту в глаза не может сказать правды, увольняет СМСками, полные карманы понтов, другой - любитель ударить лежачего, сколько он грязи вылил на тренеров более слабых клубов...

Да и вообще последнее дело это - судить человеческие качества, точно их не зная, многие люди на словах как могут пытаются себя выставить героями, а, когда никто не видит, готовы любого пнуть. Эти же двое хотя бы сами за себя говорят, что не без грешков)))
RedDevil88
RedDevil88 ответил A.Conte
сегодня в 01:49
A.Conte:
Благодаря ФК Челси он сделал себе имя и стал самым высокооплачиваемым тренером. За проделанную работу он получил свой гонорар сполна. Чемпионство мы выигрывали и с Анчелотти с рекордными показателями по забитым мячам. Сейчас совать нос не в своё дело его никто не просит. Пусть крякает на своих игроков.
нос свой суёт конте!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:41
Они чем-то похожи друг на друга.
311
311
сегодня в 01:16
Как 2 бабки на базаре, лучше бы игрой своих команд занялись!)
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 01:10
Оба хороши.
A.Conte
A.Conte ответил RedDevil88
сегодня в 01:09
RedDevil88:
легко ты забываешь тренеров которые из вас чемпионов делали 3 раза!!!
Благодаря ФК Челси он сделал себе имя и стал самым высокооплачиваемым тренером. За проделанную работу он получил свой гонорар сполна. Чемпионство мы выигрывали и с Анчелотти с рекордными показателями по забитым мячам. Сейчас совать нос не в своё дело его никто не просит. Пусть крякает на своих игроков.
Saang
Saang ответил Брулин
сегодня в 01:07
Брулин:
Только вот little man можно было перевести как угодно, низкий, подлый, недостойный, но выбрано "человечишка"
"Тренеришка епт" (Дзюба)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:02
Ждем "фаталити" от Жозе ))) парик уже горит )))
cannongun
cannongun
сегодня в 01:01
вот это подгорел парик
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:01
парика жестко подорвало )))
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:58
Конте эмоционален, он ведь итальянец! Многие тренеры у бровки ведут себя таким образом, но лучше так, чем вести себя как клоун на пресс-конференциях, обвиняя всех в своих неудачах.
Romeo 777
Romeo 777 ответил RedDevil88
сегодня в 00:53
RedDevil88:
легко ты забываешь тренеров которые из вас чемпионов делали 3 раза!!!
Хм, а я что-то не так написал или что?
И да, я никогда не хотел возвращение всем известного скандалиста в Челси (за первый приход ему спасибо, но тогдашний Моур совсем другим человеком был), который не умеет достойно проигрывать, постоянно ищет виноватых на стороне, ругается со всеми, с равными и сильными командами играет трусливо (что сами же фаны МЮ так же обсуждают) Я словно чувствовал, что в Челси произойдёт тоже самое, что и в Реале, а оно так и получилось, сначала скандал с мед.персоналом, потом повара, потом и игроки от него отвернулись.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:46
Теперь нужно ждать, что ответит португальское существо.
A.Conte
A.Conte
сегодня в 00:35
Conte делает своё дело и делает это хорошо! А вот у Моуриньо всё время кто-то виноват... Не даёт ему покоя, что в его любимый клуб пришел кто-то круче него )
dzvinka
dzvinka ответил Mоnоlo
сегодня в 00:33
Mоnоlo:
Конте выиграл хоть одну ЛЧ? )
выигранная ЛЧ как-то помогает улучшить личные человеческие качетсва? пример моура показывает, что нет. об этом ведь разговор.
RedDevil88
RedDevil88 ответил Romeo 777
сегодня в 00:32
Romeo 777:
Только вот на поле переигрывать Конте Моуру не особо то получается. (3:1)
легко ты забываешь тренеров которые из вас чемпионов делали 3 раза!!!
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 00:30
конте вообще сильно эта тема задела,которую,кстати,он сам и начал!!! Маур говорил абстрактно, без конкретики,а итальяшка всё принял на свой счет! возле бровки много кто прыгает как умалишенный!!!
вот ему Маур и ответил...и правильно сделал!!! у конте походу с головой не всё в порядке,раз позволяет себе называть своих коллег "маленький человек" и "старческим слабоумием"!!!!!!!!!!!!!
это совсем не профессионально!!!
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