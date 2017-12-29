ФИФА не запрашивала у Родченкова информацию о допинге российских футболистов

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, заявил, что на данный момент к его клиенту не обращались из ФИФА, чтобы получить информацию о допинге в российском футболе. При этом он отметил, что у Родченкова есть информация о том, что некоторые российские футболисты, в том числе участники ЧМ-2018, имеют отношение к допингу.

«Родченков обладает информацией о том, что некоторые российские футболисты находятся под защитой государственной допинговой системы. Но на данный момент никто к моему клиенту из ФИФА не обращался, и полагаю, что никто и не обратится», - сказал адвокат.