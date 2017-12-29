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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
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ФИФА не запрашивала у Родченкова информацию о допинге российских футболистов

вчера, 20:59

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, заявил, что на данный момент к его клиенту не обращались из ФИФА, чтобы получить информацию о допинге в российском футболе. При этом он отметил, что у Родченкова есть информация о том, что некоторые российские футболисты, в том числе участники ЧМ-2018, имеют отношение к допингу.

«Родченков обладает информацией о том, что некоторые российские футболисты находятся под защитой государственной допинговой системы. Но на данный момент никто к моему клиенту из ФИФА не обращался, и полагаю, что никто и не обратится», - сказал адвокат.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:02
Кто пригрел мальчиша плохиша в этой конторе...???
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА
вчера в 22:14
в том числе участники ЧМ-2018, имеют отношение к допингу.


разве ЧМ 2018 уже был?
VIPded
VIPded
вчера в 22:02
Ну хоть ФИФА не намерена сказки сумасшедшего слушать...
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:59
У него справка есть...
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:47
ДА ПЁСССС С НИМИ, С ФИФАМИ, ШКУРАМИ ПРОДАЖНЫМИ РОДЧЕНКАМИ - ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ, ЁПРТСТ!
dimagas1
dimagas1 ответил Leha-ha50
вчера в 21:40
Leha-ha50:
Обращаться к человеку, который сам приторговывал допингом - глупо!!! Просто ВАДе , по заказу америкосов, хотелось проредить наше участие во всех турнирах. Но ФИФА пока на поводу у этих аферистов не идет!!!
Не нужно выдавать желаемое за действительность.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:39
Накануне Нового Года от всей души пожелаю Григорию Родченкову побыстрее вернуться на Родину.
Пластун
Пластун
вчера в 21:34
а какое отношение имеет этот дятел к футболистам?
Аксинья
Аксинья ответил ГЛАД ВАЛАКАС
вчера в 21:14
ГЛАД ВАЛАКАС:
Раз так получилось, что в россии существует государственная допинговая система, то в таком случае Я предлагаю ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ сборную рф по футболу! НАВСЕГДА!
    SurgutSibir
    SurgutSibir
    вчера в 21:13
    Здесь как в Гос.думе. Всё против народа. ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
    Saang
    Saang ответил ГЛАД ВАЛАКАС
    вчера в 21:12
    ГЛАД ВАЛАКАС:
    Раз так получилось, что в россии существует государственная допинговая система, то в таком случае Я предлагаю ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ сборную рф по футболу! НАВСЕГДА!
      ГЛАД ВАЛАКАС
      ГЛАД ВАЛАКАС
      вчера в 21:10
      Раз так получилось, что в россии существует государственная допинговая система, то в таком случае Я предлагаю ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ сборную рф по футболу! НАВСЕГДА!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 21:08
      Обращаться к человеку, который сам приторговывал допингом - глупо!!! Просто ВАДе , по заказу америкосов, хотелось проредить наше участие во всех турнирах.
      Но ФИФА пока на поводу у этих аферистов не идет!!!
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