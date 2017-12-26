По данным источника, защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа вступил в перепалку в Твиттере.



После забитого победного мяча в матче 18-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой» 30-летний футболист поделился в своем Твиттере радостными эмоциями. Это вызвало лавину разгневанных комментариев с поклонников римского клуба, которые начали сыпать на игрока расистские оскорбления. На одно из сообщений Бенатиа ответил следующее: «Ты настоящий человек, создал новую страницу, чтобы оскорбить меня. Ты воин, который прячется за мобильным телефоном, но правда в том, что ты - всего лишь кусок д***ма».



Напомним, что Мехди Бенатиа провел в «Роме» сезон 2013/14.