Матюиди пожаловался на расизм в матче с «Кальяри»

Опорный полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди после выездной победы над «Кальяри» (1:0) пожаловался на проявление расизма со стороны болельщиков.

«Во время матча с „Кальяри“ я подвергся расистским нападкам. Слабые люди пытаются запугать меня с помощью ненависти, но я могу только посочувствовать тем, кто подает столь плохой пример.

Футбол – это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Всем мира», — написал француз в соцсетях.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с болельщиками «Кальяри». В прошлом году во время матча с «Пескарой» игрок гостей Салли Мунтари всю игру слышал расистские выкрики в свой адрес и в конце матча обратился к арбитру на этот счет, однако рефери лишь показал футболисту желтую карточку. После этого Мунтари самовольно покинул поле.