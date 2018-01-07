Пьянич: «„Ювентусу“ необходимо уменьшить количество брака в атаке»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Серии А против «Кальяри».



«Очень важных три очка в матче, который для нас получился очень сложным. В течение сезона могут случаться подобные матчи. „Кальяри“ - серьезный соперник, который навязывает жесткую борьбу.



С нашей командой все в порядке. Однако мы можем еще улучшить свою игру, особенно в реализации моментов. Необходимо уменьшить количество брака в атаке.



Мы должны обогнать „Наполи“ в таблице Серии А».



После 20 туров «Наполи» возглавляет таблицу Серии А, «Ювентус» отстает на 1 очко от лидера.