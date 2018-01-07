Сумма отступных в контракте Зе Луиша составляет 20 млн евро

Сумма отступных в контракте нападающего «Спартака» Зе Луиша составляет 20 млн евро, сообщает источник.

Сегодня в Англии сообщили о том, что местный «Брайтон» может заплатить за представителя Кабо-Верде около 20 млн фунтов. Если это так, то Зе Луиш может покинуть «Спартак», если сам согласится на переход.

«Брайтон» испытывает проблемы в атаке, в чемпионате Англии за 22 тура команда забила 17 мячей - меньше только у «Вест Бромвича» (16) и «Суонси» (13). В клубе полагают, что Зе Луиш сможет поправить эту печальную статистику.