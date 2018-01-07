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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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Сумма отступных в контракте Зе Луиша составляет 20 млн евро

сегодня, 15:09

Сумма отступных в контракте нападающего «Спартака» Зе Луиша составляет 20 млн евро, сообщает источник.

Сегодня в Англии сообщили о том, что местный «Брайтон» может заплатить за представителя Кабо-Верде около 20 млн фунтов. Если это так, то Зе Луиш может покинуть «Спартак», если сам согласится на переход.

«Брайтон» испытывает проблемы в атаке, в чемпионате Англии за 22 тура команда забила 17 мячей - меньше только у «Вест Бромвича» (16) и «Суонси» (13). В клубе полагают, что Зе Луиш сможет поправить эту печальную статистику.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:27
Спартак не продаст, у них один Адриано останется...
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН ответил cska.78
сегодня в 18:17
cska.78:
Отступные за негра 20 млн евро, а Брайтон хочет 20 млн фунтов за него отдать, ага :))
Забыл, как он вашему игоряше между ног паутину сбивал???
kastites
kastites
сегодня в 18:05
Его цена 20 долларов не больше
морозз
морозз
сегодня в 16:50
Полетели зимние утки в тёплые края!
311
311
сегодня в 16:44
С такими трансферами Брайтону одна дорога, в Шип!)
Коля58
Коля58 ответил cska.78
сегодня в 16:35
cska.78:
Да за 20 млн фунтов можно намного лучше найти, конечно утка :)
Спартаковцы как дети ей богу! )))
Верят в чудеса и подарки )) На день рождение Симоняна ))
cska.78
cska.78 ответил Коля58
сегодня в 16:33
Коля58:
Не думаю! Он не забивной! Смысл столько платить? Если только что бы по полю носился как сохатый по лесу? ))
Да за 20 млн фунтов можно намного лучше найти, конечно утка :)
Коля58
Коля58 ответил cska.78
сегодня в 16:31
cska.78:
Отступные за негра 20 млн евро, а Брайтон хочет 20 млн фунтов за него отдать, ага :))
Не думаю! Он не забивной! Смысл столько платить? Если только что бы по полю носился как сохатый по лесу? ))
Коля58
Коля58
сегодня в 16:29
Я так понимаю, Это ответ местного сайта на то что у Зенита хотят приобрести Ригони за 40 м.... фунтов? ))
Faustello
Faustello
сегодня в 16:27
Повезло Федуну )))
Коля58
Коля58
сегодня в 16:27
Да это полено столько не стоит )) Он и с правой то ноги не всегда забивает! ))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:53
Маловато будет.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 15:46
Утка, банановый уедет в англию, только если сам контрак свой выкупит
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:45
Кони, вам в темах про трансферы, стоимость и отступные - делать нечего))
завидуйте молча))
drug01
drug01
сегодня в 15:30
Федун может хорошо заработать и еще.....16 лет ждать новый успех Спартака!!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:21
не плохо для российского клуба
cska.78
cska.78
сегодня в 15:12
Отступные за негра 20 млн евро, а Брайтон хочет 20 млн фунтов за него отдать, ага :))
Foxes
Foxes
сегодня в 15:12
Вполне адекватная сумма.
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