«Монако» и ПСЖ поборются за хавбека «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро входит в сферу трансферных интересов двух французских клубов.

24-летнего итальянца, лишь четырежды появлявшегося на поле в текущем розыгрыше Серии А, хотят видеть у себя «Монако» и ПСЖ, причем шансы монегасков выглядят предпочтительнее, так как в парижском клубе Стураро готовы предложить лишь роль дублера.

«Ювентус» готов отпустить хавбека, если туринцы приобретут этой зимой другого футболиста в центр поля.

Ранее мы сообщали о том, что Стураро также интересен «Валенсии».