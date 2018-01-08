М. Лаудруп: «Сомневаюсь, что Коутиньо сможет заменить в „Барселоне“ Иньесту»

Бывший игрок «Барселоны» Микаэль Лаудруп прокомментировал подписание каталонским клубом теперь уже экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:

«Я сомневаюсь, что Коутиньо сможет заменить в „Барселоне“ Иньесту, потому что Филиппе является игроком более атакующего плана, чем Андрес.

С другой стороны, в ранние годы Иньеста тоже тяготел к атаке, а уже потом, с течением лет, стал больше полузащитником. Вижу Коутиньо скорее на позиции Неймара. Филиппе - очень хороший игрок, он впишется в футбол „Барселоны“».