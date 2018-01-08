Стойлов продолжит работать с «Астаной»

«Астана» совершила историческое достижение, став первым казахстанским клубом, которому удалось выйти в плей-офф раунд еврокубкового турнира (Лига Европы). Несмотря на успех, сообщалось, что наставник «сине-желтых» Станимир Стойлов покинет клуб и возглавит российский «Ростов».

Слухи остались слухами, так как сегодня болгарский специалист заключил новый контракт с «Астаной».

«Я с самого начала не скрывал, что моим приоритетом была и остается работа в „Астане“. Мы многого добились вместе за прошедшие годы, мне очень полюбились наши болельщики, город и весь Казахстан, ставший моей второй Родиной, и я надеюсь, что мы сможем постоять за честь нашего клуба в матчах со „Спортингом“. Предстоят важнейшие сборы, и ребятам необходимо „без раскачки“ втягиваться в сезон и поскорее набрать форму», - сообщил Стойлов.