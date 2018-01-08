«Челси» нацелился на игрока «Ромы»

«Челси» готов воспользоваться разногласиями между «Ромой» и Раджой Наингголаном и попытаться подписать игрока этой зимой. Сообщается, что «Рома» готова отпустить игрока в другой клуб не меньше чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Наингголан провел 15 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Я то не против, классный игрок. Но нежный на неподчинение Конте этого не вынесет. Кинет ему СМС-ку после первой же игры
Я то не против, классный игрок. Но нежный на неподчинение Конте этого не вынесет. Кинет ему СМС-ку после первой же игры