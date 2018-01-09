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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Спартак» вылетает в Дубай на первый зимний сбор

сегодня, 09:17

Вчера игроки «Спартака» вышли из отпуска и прошли плановое медицинское обследование, а уже сегодня с утра весь коллектив «красно-белых» собрался в аэропорту «Шереметьево». Команда отправляется в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор, который продлится с 9 по 22 января.

В Дубай отправляются 27 футболистов «Спартака»: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

В ОАЭ московская команда сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ» (18 января) и с казахстанской «Астаной» (22 января).

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 11:52
Большому кораблю большого плавания! Удачи, и дальнейших успехов, всем здоровья!
за
за ответил FROLL 001
сегодня в 11:50
FROLL 001:
Полетели за своим титулом Кубком Соли! Гыгыгыгы!
куда пролетел Зенит?
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил parallels
сегодня в 11:15
parallels:
ну хоть арабы угарнут со спартака
После Ливерпуля вся Европа над ними угарает!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:02
Губошлёп пару бутылей самогончика захватил с собой.
ЕдИт КрЫшА
ЕдИт КрЫшА
сегодня в 11:02
К нам приехал, к нам приехал наш любимый Спартачек.
cska plus
cska plus ответил FROLL 001
сегодня в 11:01
FROLL 001:
Полетели за своим титулом Кубком Соли! Гыгыгыгы!
Там кубок песка.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:38
Полетели за своим титулом Кубком Соли! Гыгыгыгы!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:35
П...ня тоже тут, как же без них.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:31
хороших и плодотворных сборов!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:29
Удачного возобновления сезона!
stavr74
stavr74
сегодня в 10:08
главное не спешить, и без травм
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:05
Чемпионы. Без травм!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:51
Подготовку нужно начинать с хорошего отдыха.
parallels
parallels
сегодня в 09:43
ну хоть арабы угарнут со спартака
PROMES
PROMES
сегодня в 09:30
Успехов в подготовке!!!
И главное без травм!!!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 09:26
Уже 15 минут новость о Спартаке висит,а стёпки литейного нету,переживаю-мож нездоровится ему ?))
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