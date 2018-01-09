«Спартак» вылетает в Дубай на первый зимний сбор

Вчера игроки «Спартака» вышли из отпуска и прошли плановое медицинское обследование, а уже сегодня с утра весь коллектив «красно-белых» собрался в аэропорту «Шереметьево». Команда отправляется в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор, который продлится с 9 по 22 января.

В Дубай отправляются 27 футболистов «Спартака»: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

В ОАЭ московская команда сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ» (18 января) и с казахстанской «Астаной» (22 января).