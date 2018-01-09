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Телефонный звонок Дайча убедил хавбека «Тоттенхэма» перейти в «Бернли»

сегодня, 10:22

По информации французской прессы, левый вингер «Тоттенхэма» Жорж-Кевин Н'Куду Мбида присоединится к «Бернли» в ближайшие часы.

С бывшим игроком молодежной сборной Франции согласовано арендное соглашение до конца сезона без права выкупа. Сообщается, что решающую роль в этом трансфере сыграл наставник «Бернли» Шон Дайч, который в телефонном режиме уговорил 22-летнего футболиста на этот переход.

В этом сезоне Премьер-Лиги Н'Куду провел на поле лишь четыре минуты, зато отыграл весь матч 6-го тура Лиги чемпионов с АПОЭЛом и даже забил гол.

«Сент-Этьен», «Малага», «Фиорентина» и «Бетис» также заинтересованы в услугах полузащитника, но игрок отказался от этих вариантов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:53
Как легко и просто, даже агент не нужен.
alexov222
alexov222
сегодня в 12:25
Да что там звонок,Бернли сейчас классная команда,лучше многих. И раньше говорилось,что отдадут его в аренду,чтоб дозаявить Ламелу в ЛЧ. А тем более без права выкупа. Удачи Жоржику
311
311
сегодня в 11:04
Алло, это Жорж-Кевин Н'Куду Мбида?)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:00
Непонятно зачем его Тоттенхэм тогда брал.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 10:49
Очент талантливый парень! Странно, что Поч его вечно полирует. Ну теперь будет полезная практика
football is a great game
football is a great game
сегодня в 10:28
в аренду это нормально.
cannongun
cannongun
сегодня в 10:25
опа, ну так ура! отличный клуб отличный тренер отличная возможность для малого закрепиться в АПЛ
удачи Жоржику
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