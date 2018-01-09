Телефонный звонок Дайча убедил хавбека «Тоттенхэма» перейти в «Бернли»

По информации французской прессы, левый вингер «Тоттенхэма» Жорж-Кевин Н'Куду Мбида присоединится к «Бернли» в ближайшие часы.

С бывшим игроком молодежной сборной Франции согласовано арендное соглашение до конца сезона без права выкупа. Сообщается, что решающую роль в этом трансфере сыграл наставник «Бернли» Шон Дайч, который в телефонном режиме уговорил 22-летнего футболиста на этот переход.

В этом сезоне Премьер-Лиги Н'Куду провел на поле лишь четыре минуты, зато отыграл весь матч 6-го тура Лиги чемпионов с АПОЭЛом и даже забил гол.

«Сент-Этьен», «Малага», «Фиорентина» и «Бетис» также заинтересованы в услугах полузащитника, но игрок отказался от этих вариантов.