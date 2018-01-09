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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Стрепетов: «Нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам»

сегодня, 11:57

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов надеется, что в будущем в отечественном футболе будут востребованы российские специалисты:

«Если только у руководителей клубов хватит терпения. Ведь нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам. А мы должны доверять нашим специалистам, и тогда вырастут до хорошего уровня и смогут заявить о себе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, Андрей Талалаев и Валерий Есипов. Конечно, Карпину в „Ростове“ будет работать чуть проще. Он раскручен и за ним следят даже в Испании. К тому же ростовчане - обученная команда. Стоит обратить внимание, что Карпин, даже не приступив к работе, определился с костяком и назвал тех, на кого будет опираться. Мы должны растить не только игроков, но и тренеров. Слушая комментарии Александра Мостового, ловлю себя на мысли: хочется и его увидеть в роли главного тренера одной из российских команд. Очень жаль, что в Казахстане не дали поработать со сборной такому интересному специалисту, как Александр Бородюк.

Не удивляет ли, что Аршавин в 36 лет — один из лидеров „Кайрата“? Аршавин есть Аршавин. Его техника и уровень понимания футбола всегда поражали. Надеюсь, что, поиграв еще несколько лет, он вернется в „Зенит“ и будет приносить пользу родному клубу. А Быстров и Павлюченко не сумели доказать, что их нынешний уровень соответствует притязаниям. Чемпионат Казахстана - не такой уж слабый турнир. Неслучайно ведь „Астана“ вышла в плей-офф Лиги Европы, а на несколько футболистов из казахстанских клубов обратили внимание в РФПЛ». 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:49
В том то и дело! Потому что многие иностранные специалисты находятся в крайне привилегированном положении. Зачастую на многие их недочеты просто закрывают глаза! А наших тренеров ругают и хают за первый же просчет....
ermak6448
ermak6448
сегодня в 17:07
Такое водится за спецами от футбола...
maldalik
maldalik ответил cska plus
сегодня в 15:10
cska plus:
Например, физрук Бердыев загоняет рубин в ФНЛ и ничего а Билялетдинова за пару поражений убрали.
Да ладно за пару поражений? А вспомнить?
Кроме того условия в которых сейчас работает Бердыев и в которых работал Билялетдинов не сравнить
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 13:25
"Ведь нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам. А мы должны доверять нашим специалистам ..."
Нихрена мы им не должны!
За что?
Не прощаем и не простим!
hfcrfn
hfcrfn ответил Казанский
сегодня в 13:24
Казанский:
Вчера жена Аршавина принесла "пользу" Аэрофлоту попиарив авиакомпанию))
Аккуратней с майором ФСБ :) :) :)
Месия
Месия
сегодня в 13:22
Мне прощают все мои про.*.раные финалы, потому что я бог
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 12:58
Это да, одна вакханалия Боаша в Зените чего стоит. Правда, и многих иностранных тренеров терпели на порядок меньше - Луческу вот сразу попёрли.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил cska plus
сегодня в 12:55
cska plus:
Например, физрук Бердыев загоняет рубин в ФНЛ и ничего а Билялетдинова за пару поражений убрали.
Бердыев в Казани оброс многочисленными родственниками.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:54
иностранные тренеры приезжают в РПЛ чтобы в газпроме еще 1,5 года получать зарплату после увольнения
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:54
Забыли про Юрия Красножана. Карьеру которого пустила под откос Смородская.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 12:44
Оставьте Ганчаренко!
Посмеяться
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:31
cska plus:
Например, физрук Бердыев загоняет рубин в ФНЛ и ничего а Билялетдинова за пару поражений убрали.
Димон,работу подыскать тебе или сам справишься?))
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский ответил FROLL 001
сегодня в 12:28
FROLL 001:
Аршавин и сегодня в состоянии накрутить всю дырявую оборону Спартака. Больше Спартака в чемпионате пропустили только СКА и Тосно! Гыгыгыгыгы!
Кто им только не наполнял авоську!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:23
Например, физрук Бердыев загоняет рубин в ФНЛ и ничего а Билялетдинова за пару поражений убрали.
Saang
Saang ответил FROLL 001
сегодня в 12:22
FROLL 001:
Аршавин и сегодня в состоянии накрутить всю дырявую оборону Спартака. Больше Спартака в чемпионате пропустили только СКА и Тосно! Гыгыгыгыгы!
А кто забил в чемпе больше Спартака?)
Saang
Saang
сегодня в 12:21
Бородюку дали. Так дали что позорнейший выкидыш из отбора случился. А аленичев уже себя проявил. с АЕКом. Спасибо, хватит...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:19
Может помочь весело поржав тюленем со словами это ваши проблемы над влётом Селтику и мешком барбарисок от конявых в эпической схватке за бронзу
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:16
на крестовском итак песка больше, чем травы, а если еще аршавин насыпет, зеню можно будет переводить в пляжную лигу))
kts
kts
сегодня в 12:15
Лучше бы Кириченко оставили. Больше толку было бы. А так некрасиво поступили.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 12:15
Аршавин и сегодня в состоянии накрутить всю дырявую оборону Спартака. Больше Спартака в чемпионате пропустили только СКА и Тосно! Гыгыгыгыгы!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:10
Аршавин на все руки мастер

ДСА
ДСА
сегодня в 12:05
Страшно подумать каким тренером может стать Кокорин
Казанский
Казанский
сегодня в 12:00
Вчера жена Аршавина принесла "пользу" Аэрофлоту попиарив авиакомпанию))
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