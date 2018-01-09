Стрепетов: «Нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов надеется, что в будущем в отечественном футболе будут востребованы российские специалисты:

«Если только у руководителей клубов хватит терпения. Ведь нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам. А мы должны доверять нашим специалистам, и тогда вырастут до хорошего уровня и смогут заявить о себе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, Андрей Талалаев и Валерий Есипов. Конечно, Карпину в „Ростове“ будет работать чуть проще. Он раскручен и за ним следят даже в Испании. К тому же ростовчане - обученная команда. Стоит обратить внимание, что Карпин, даже не приступив к работе, определился с костяком и назвал тех, на кого будет опираться. Мы должны растить не только игроков, но и тренеров. Слушая комментарии Александра Мостового, ловлю себя на мысли: хочется и его увидеть в роли главного тренера одной из российских команд. Очень жаль, что в Казахстане не дали поработать со сборной такому интересному специалисту, как Александр Бородюк.

Не удивляет ли, что Аршавин в 36 лет — один из лидеров „Кайрата“? Аршавин есть Аршавин. Его техника и уровень понимания футбола всегда поражали. Надеюсь, что, поиграв еще несколько лет, он вернется в „Зенит“ и будет приносить пользу родному клубу. А Быстров и Павлюченко не сумели доказать, что их нынешний уровень соответствует притязаниям. Чемпионат Казахстана - не такой уж слабый турнир. Неслучайно ведь „Астана“ вышла в плей-офф Лиги Европы, а на несколько футболистов из казахстанских клубов обратили внимание в РФПЛ».