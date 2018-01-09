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Хавбек «Реала» уклонялся от налогов

сегодня, 14:35

Исходя из утверждений источника, полузащитник «Реала» Лука Модрич заплатил 1 млн евро, чтобы избежать тюремного заключения. 

Сообщается, что в период с 2013 по 2014 год 32-летний хавбек не уплатил в казну налоги в размере 870 тыс. евро. В ноябре 2017 года испанская прокуратура возбудила уголовное дело против хорватского футболиста. Модрич признал вину, а также выплатил 1 миллион евро, чтобы не попасть в тюрьму за преступление. 

Напомним, что недавно Лука Модрич был признан игроком года в Хорватии. 

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 19:42
Во время игры игрок ловко уходил от налогов.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 19:39
Испанские налоговики работают во всю мощь.
магистрат Калавий
магистрат Калавий ответил ДСА
сегодня в 19:10
И тут вспомнилась фраза сказанная Моуриньо во времена работы в Реале, которую он произнёс после проигранного Класико - «кто крыса?» .
070maks
070maks
сегодня в 18:47
да все у кого есть бабки-лыком шиты
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:35
Ой, ну было и было! Чего вспоминать то? Тем более, что человек уже во всем раскаялся и расплатился)
Улус-Мозжуха
Улус-Мозжуха ответил 95-shishani-95
сегодня в 17:24
95-shishani-95:
Про Месси, Неймара, Маскерано и т.д. забыл балабол-ф?
Не надо оскорблять людей нехорошими словами, это неприлично , ты разве этого не знал?
Улус-Мозжуха
Улус-Мозжуха ответил BARCDJIN
сегодня в 17:22
BARCDJIN:
Юра с этим жуликом должен провести беседу..Аха-ха)
Юрик это кто? Я не поняла.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил barc-f.
сегодня в 17:20
barc-f.:
Мадрид не удивляет! В этом весь Реал.)
Про Месси, Неймара, Маскерано и т.д. забыл балабол-ф?
КМС по лайкам
КМС по лайкам
сегодня в 17:07
Мой Роналду больше налогов не заплатил, он во всем первый мой Рончик!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:03
Юра с этим жуликом должен провести беседу..Аха-ха)
Мальвиночка
Мальвиночка
сегодня в 16:51
на кол воров надо, а не штрафовать
barc-f.
barc-f.
сегодня в 16:47
Мадрид не удивляет!
В этом весь Реал.)
ziko1975
ziko1975
сегодня в 16:36
общая практика
Ver
Ver
сегодня в 15:17
Так он же хавбек, не привыкать уклоняться...Налог слева-уходим вправо или наоборот, вот только пас назад здесь наверное не отдать...
cska.78
cska.78
сегодня в 15:09
Не первый и не последний!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:54
Так это он вроде только налоги погасил, теперь еще должен штрафов столько же.
По ходу в Реале сдают своих игроков налоговой.
Foxes
Foxes ответил juchok
сегодня в 14:45
juchok:
чем агенты футболистов занимаются???
Деньги прячут.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:43
Деваться некуда
foxcon
foxcon
сегодня в 14:41
Капец модричу уже 32,как быстро летит время...
juchok
juchok
сегодня в 14:39
чем агенты футболистов занимаются???
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