Хавбек «Реала» уклонялся от налогов

Исходя из утверждений источника, полузащитник «Реала» Лука Модрич заплатил 1 млн евро, чтобы избежать тюремного заключения.



Сообщается, что в период с 2013 по 2014 год 32-летний хавбек не уплатил в казну налоги в размере 870 тыс. евро. В ноябре 2017 года испанская прокуратура возбудила уголовное дело против хорватского футболиста. Модрич признал вину, а также выплатил 1 миллион евро, чтобы не попасть в тюрьму за преступление.



Напомним, что недавно Лука Модрич был признан игроком года в Хорватии.