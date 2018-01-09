«Бетис» хочет вернуть Себальоса из «Реала»

Перспективный и техничный полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос летом перешел в состав «Реала», но так и не закрепился в мадридском клубе. Президент «бело-зеленых» Анхель Харо хотел бы вернуть футболиста:

«В футболе сложно что-либо предугадать или что-либо утверждать. Всякое может произойти.

Да, я слышал множество слухов, но сейчас мы планируем бюджет, в котором ограничены. Не могу дать более подробной информации.

Мы стараемся укрепить наши ключевые позиции, но в этом виде спорта не всегда все получается так, как ты хочешь».

По слухам, сам футболист не откажется поработать с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле».