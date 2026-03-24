«Боруссия» Дортмунд назвала имя нового спортивного директора

сегодня, 08:59

Новым спортивным директором дортмундской «Боруссии» станет Оле Бук. 25 марта он подпишет контракт до 30 июня 2029 года.

С 2017 года специалист работал с «Эльверсбергом» сначала в качестве скаута, а в 2018-м стал спортивным директором. В 2023-м был назначен членом совета директоров по спорту. При нем команда проделала путь от Региональной лиги (четвертый дивизион) до Второй Бундеслиги. В прошлом сезоне коллектив занял 3-е место и сыграл в стыковых матчах за выход в высший дивизион, но по сумме двух поединков уступил «Хайденхайму».

Ранее должность спортдира «Боруссии» покинул Себастьян Кель.