Арбитры не слышали расистских «кричалок» в адрес Матюиди. «Кальяри» не накажут

«Кальяри» принес извинения полузащитнику «Ювентуса» Блезу Матюиди за поведение фанатов, оскорблявших его по расовому признаку в матче 20-го тура Серии А. Впрочем, руководство чемпионата не видит причин наказывать клуб, так как ни арбитр, ни сторонние наблюдатели «кричалок» не слышали:

«Мы не можем вынести дисциплинарное наказание „Кальяри“, так как проявления расистской дискриминации, о которых говорит Блез Матюиди, не были выявлены.

Этих фраз не слышал ни один из арбитров матча, не слышали их сотрудники федеральной прокуратуры и другие наблюдатели».