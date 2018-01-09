«Сток Сити» усилился игроком «Рубина»

Пресс-служба «Сток Сити» объявила о подписании контракта с защитником «Рубина» Морицем Бауэром. Соглашение с футболистом рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

По неофициальным данным, «Сток» заплатил за игрока 6-8 миллионов евро.