Самба Соу: «„Динамо“ - большой клуб, играть за который мне очень нравится»

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу рассказал, что ему нравится жить в Москве.

Напомним, Соу в конце прошлого года продлил контракт с «Динамо».

«Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах», - сказал Соу.