«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом

Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт со своим полузащитником Марко Ройсом. Об этом рассказал спортдиректор клуба Михаэль Цорк.

«Для 28-летнего игрока абсолютно нормально думать о своей карьере и о возможности сделать следующий шаг. С другой стороны, у него многое есть в Дортмунде, и он об этом знает. Здесь он может играть в привычной для себя обстановке.

Мы были бы счастливы, если бы смогли продолжить сотрудничество с Марко. Он прикипел к нашему клубу и к городу. Мы обязательно обсудим этот вопрос в ближайшем будущем».

28-летний Ройс последние 3 года борется с постоянными травмами. Его контракт истекает летом 2019 года.