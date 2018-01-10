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ФИФА планирует использовать систему VAR на ЧМ-2018

сегодня, 17:11

ФИФА планирует внедрить систему видеоповторов VAR на матчах чемпионата мира в России.

Заседание по этому вопросу пройдет 22 января, но известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино и сама организация в целом поддерживают эту идею. 

Видеоповторы уже использовались на крупных турнирах в прошлом году, в частности, на Кубке Конфедераций. В ФИФА, несмотря на разное общественное мнение, посчитали эксперимент удачным.

«Мы провели почти тысячу матчей с системой VAR, и результаты оказались даже лучше, чем ожидалось», — сказал технический директор международного совета футбольных ассоциаций Дэвид Эллери.

В этом сезоне VAR используют в чемпионатах Италии и Германии.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил борька
сегодня в 20:35
борька:
С видеповторами тайм будет длиться более часа,будет скука и зритель будет страдать и интриги ,споров почти не будет. Одно уныние!
Не будет.
На тех турнирах, где он применялся, ведь не было же такого!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:54
Нужно обязательно
denmig
denmig
сегодня в 18:57
Пока что инфантильо использует систему NAVAR !
борька
борька
сегодня в 18:44
С видеповторами тайм будет длиться более часа,будет скука и зритель будет страдать и интриги ,споров почти не будет. Одно уныние!
patra
patra
сегодня в 18:23
Больно долго запрягают, что лошадь может состариться и отбросить копыта.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:26
Сразу после этого можно и в чемпионате России вводить по желанию клубов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:22
Запоздалое решение, давно пора вводить VAR, меньше будет претензий к судьям да и качество троллинга на ветках soccer улучшится.
Ждём!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:22
Я уже думал, что всё решено, а они оказывается ещё только планируют!
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