ФИФА планирует использовать систему VAR на ЧМ-2018

ФИФА планирует внедрить систему видеоповторов VAR на матчах чемпионата мира в России.

Заседание по этому вопросу пройдет 22 января, но известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино и сама организация в целом поддерживают эту идею.

Видеоповторы уже использовались на крупных турнирах в прошлом году, в частности, на Кубке Конфедераций. В ФИФА, несмотря на разное общественное мнение, посчитали эксперимент удачным.

«Мы провели почти тысячу матчей с системой VAR, и результаты оказались даже лучше, чем ожидалось», — сказал технический директор международного совета футбольных ассоциаций Дэвид Эллери.

В этом сезоне VAR используют в чемпионатах Италии и Германии.