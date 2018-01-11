«Анжи» на сборе в Турции начал подготовку ко второй части сезона

Сегодня «Анжи» провел свою первую тренировку на зимнем сборе в Турции.

Занятие носило втягивающий характер и в основном состояло из беговой работы. Отдельно от команды занимался защитник Магомед Мусалов - он продолжает восстанавливаться после травмы и работает по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что в общей группе махачкалинцев уже работали новички команды: Паул Антон, Джон Чансельор и Амур Калмыков, которые до тренировки были представлены своим одноклубникам.

Кроме того, к тренировкам с основным составом привлечена большая группа игроков молодежной команды клуба.