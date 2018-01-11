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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Черышев забил гол в матче Кубка Испании

сегодня, 05:33
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Вильярреал» в домашнем ответном матче 1/8 финала Кубка Испании обыграл «Леганес» (1:2), но не смог выйти в следующий раунд турнира, так как уступил в первой игре в гостях со счётом 0:1.

На 89-й минуте ответной встречи забитым мячом отметился полузащитник хозяев Денис Черышев. Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне.

Видео гола 27-летнего россиянина можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 07:58
Слава Богу.
loko7
loko7
сегодня в 07:54
Жаль конечно что Вильярреал не прошел дальше.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:09
Я ставил на ничью
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:54
Это не повод говорить о сборной России.
Мне кажется, что ближе к весне папа начнет его навязывать Черчесову.
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