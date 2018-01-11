Черышев забил гол в матче Кубка Испании

«Вильярреал» в домашнем ответном матче 1/8 финала Кубка Испании обыграл «Леганес» (1:2), но не смог выйти в следующий раунд турнира, так как уступил в первой игре в гостях со счётом 0:1.

На 89-й минуте ответной встречи забитым мячом отметился полузащитник хозяев Денис Черышев. Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне.

Видео гола 27-летнего россиянина можно посмотреть здесь.