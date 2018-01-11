«Милан» может отпустить Доннарумму

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал, что голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма в любой момент может покинуть «россонери», если пожелает.



«Доннарумма? Он недавно заключил новый контракт с клубом, я очень доволен данным соглашением. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Я думаю, что было бы здорово, если бы он провел всю свою карьеру в „Милане“. Однако, если он хочет уйти из клуба, то ему достаточно сказать об этом. Мы не заинтересованы в том, чтобы держать недовольных игроков в команде».