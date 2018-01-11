Российский хавбек Евгений Козлов усилил солигорский «Шахтер»

Пресс-служба солигорского «Шахтера» сообщает, что российский полузащитник Евгений Козлов стал игроком белорусской команды.



«Российский полузащитник Евгений Козлов пополнил ряды „Шахтера“. Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.

Профессиональную карьеру Козлов начал в подольском „Витязе“. Был в структурах казанского „Рубина“ и санкт-петербургского „Зенита“, выступал за нижегородскую „Волгу“ и „Динамо“ из Санкт-Петербурга. Два предыдущих сезона провел в юрмальском „Спартаке“.

Имеет на своем счету 5 матчей и 1 гол за молодежную сборную России», - передает пресс-служба.



Напомним, что чемпионом Беларуси в 2017 году стал борисовский БАТЭ.