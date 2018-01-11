5 игроков «Динамо» не полетят с командой на сбор в Турцию

По информации источника, сразу ряд игроков на отправится вместе с «Динамо» на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Это полузащитники Александр Сапета, Александр Зотов, Хали Тиам, а также нападающие Вандерсон и Павел Погребняк.
При этом Сапета данную информацию комментировать отказался.
Ранее бельгийские СМИ сообщили о том, что нападающий «бело-голубых» Фатош Бечирай вскоре станет игроком «Мехелена».
Кстати, на офф сайте Динамо уже есть полный список тех, кто едет на сборы.
Кстати, на офф сайте Динамо уже есть полный список тех, кто едет на сборы.
Поверьте, из воздуха мы фамилии не берем.
Поверьте, из воздуха мы фамилии не берем.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ