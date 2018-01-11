5 игроков «Динамо» не полетят с командой на сбор в Турцию

По информации источника, сразу ряд игроков на отправится вместе с «Динамо» на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Это полузащитники Александр Сапета, Александр Зотов, Хали Тиам, а также нападающие Вандерсон и Павел Погребняк.

При этом Сапета данную информацию комментировать отказался.

Ранее бельгийские СМИ сообщили о том, что нападающий «бело-голубых» Фатош Бечирай вскоре станет игроком «Мехелена».