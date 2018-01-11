«Ньюкасл» нацелился на защитника «Кристал Пэлас»

Согласно данным из английского источника, руководство «Ньюкасла» нацелилось на приобретение защитника «Кристал Пэлас» Папе Суаре.



Сообщается, что «сороки» желают заполучить 27-летнего футболиста, чтобы укрепить линию обороны своей команды. Однако «стекольщики» не желают расставаться с одним из лидеров команды так просто. Потенциальная сделка может состояться в нынешнее трансферное окно, если сумма трансфера устроит «Кристал Пэлас».



Напомним, что Папе Суаре был близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока после серьезной автомобильной аварии.