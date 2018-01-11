Дмитрий Кабутов перешел в «СКА-Хабаровск»

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» сообщает, что полузащитник «Волгаря» Дмитрий Кабутов стал игроком дальневосточной команды.

«25-летний Дмитрий Кабутов начинал карьеру как нападающий, но в последние годы чаще играл в полузащите. Начиная с сезона 2012/2013 сменил 5 клубов ФНЛ („Салют“, „Ротор“, „Газовик“, „Луч-Энергия“ и „Волгарь“). Так же Дмитрий провёл по одному матчу за молодёжную сборную России и сборную ФНЛ. В нынешнем сезоне на его счету 24 проведённых встречи и 4 забитых мяча в составе „Волгаря“. Всего за профессиональную карьеру провёл 219 официальных матчей, в которых забил 22 гола.

Контракт с футболистом рассчитан на 1.5 года», - передает пресс-служба.



Напомним, что недавно Артем Самсонов также перешел в «СКА-Хабаровск».