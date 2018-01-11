Матвиенко вернулся из «Ворсклы» в «Шахтер»

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила об истечении сроков арендного соглашения с левым защитником Николаем Матвиенко. 21-летний футболист сборной Украины возвращается в «Шахтер».

Оборонец присоединился к полтавской команде летом. За это время он отыграл 16 полных матчей чемпионата и провел три встречи в Кубке Украины.

Напомним, что сегодня «горняки» расстались с защитником Марсио Азеведо.