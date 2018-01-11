Матвиенко вернулся из «Ворсклы» в «Шахтер»

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила об истечении сроков арендного соглашения с левым защитником Николаем Матвиенко. 21-летний футболист сборной Украины возвращается в «Шахтер».
Оборонец присоединился к полтавской команде летом. За это время он отыграл 16 полных матчей чемпионата и провел три встречи в Кубке Украины.
Напомним, что сегодня «горняки» расстались с защитником Марсио Азеведо.
Николай Матвиенко возвращается в «Шахтер»!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 января 2018 г.
В ближайшие дни защитник пройдет медосмотр, а 15 января отправится вместе с командой на первый сбор.https://t.co/JF59zcczRh pic.twitter.com/ewuUar4i1V